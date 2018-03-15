Олега Табакова похоронили в Москве: фото
Олега Табакова, российского актера и режиссера, народного артиста СССР похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве 15 марта.
Табаков скончался в понедельник на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни.
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Олега Табакова похоронили
Ранее 15 марта в Московском художественном театре имени Чехова состоялось прощание с актером.
На похороны пришли российские артисты Сергей Гармаш, Иван Янковский, Игорь Верник, Владимир Машков, родственники Марина Зудина, Павел и Антон Табаковы, а также десятки близких, коллег, учеников и друзей Табакова.
Российский актер умер 12 марта. По данным СМИ, причиной смерти Табакова стал сердечный приступ.
На прощание с Табаковым пришел российский президент Владимир Путин
Фото: РИА Новости