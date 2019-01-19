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      Похороны убитого мэра Гданьска Адамовича в Польше: фото и видео с церемонии

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      В субботу, 19 января, в Гданьске проходит церемония прощания с убитым мэра города Павлом Адамовичем. Похороны начался в 12:00 в базилике Вознесения Пресвятой Девы Марии.

      Фото и видео с похорон Адамовича публикуют польские издания и очевидцы в социальных сетях.

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      На церемонию пришли тысячи поляков и руководство Польши. В частности, на похороны прибыл президент Дуда, премьер-министр Матеуш Моравецкий, президент Совета Европы Дональд Туск и другие.


      Похороны Павла Адамовича


      В Гданьске проходит церемония захоронения Павла Адамовича

      Похороны Павла Адамовича в Гданьске: видео

      Вечером 18 января во Польше прошла траурная процессии переноса гроба с телом Адамовича к базилике Вознесения Пресвятой Девы Марии, на которую вышли тысячи людей.

      Напомним, 13 января во время концерта на мэра польского Гданьска Павла Адамовича напал с ножом неизвестный мужчина. Это произошло в вечер, когда мэр города пришел на ярмарку, чтобы собрать деньги на благотворительность. Адамовича в тяжелом состоянии с многочисленными травмами внутренних органов срочно доставили в больницу и прооперировали.

      Врачи отчаянно боролись за жизнь мэра, но 14 января 53-летний Адамович умер в больнице, не приходя в сознание.

      Нападавшим на Адамовича оказался 27-летний житель Гданьска, который ранее привлекался к уголовной ответственности и страдает психическим расстройством. Суд польского Гданьска арестовал его на 3 месяца.

      Теги: Фотоновости Потери Новости Польши
      Источник: 24 Канал
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