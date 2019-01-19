Похороны убитого мэра Гданьска Адамовича в Польше: фото и видео с церемонии

В субботу, 19 января, в Гданьске проходит церемония прощания с убитым мэра города Павлом Адамовичем. Похороны начался в 12:00 в базилике Вознесения Пресвятой Девы Марии.

Фото и видео с похорон Адамовича публикуют польские издания и очевидцы в социальных сетях.

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На церемонию пришли тысячи поляков и руководство Польши. В частности, на похороны прибыл президент Дуда, премьер-министр Матеуш Моравецкий, президент Совета Европы Дональд Туск и другие.



Похороны Павла Адамовича



В Гданьске проходит церемония захоронения Павла Адамовича

Похороны Павла Адамовича в Гданьске: видео

Вечером 18 января во Польше прошла траурная процессии переноса гроба с телом Адамовича к базилике Вознесения Пресвятой Девы Марии, на которую вышли тысячи людей.

Напомним, 13 января во время концерта на мэра польского Гданьска Павла Адамовича напал с ножом неизвестный мужчина. Это произошло в вечер, когда мэр города пришел на ярмарку, чтобы собрать деньги на благотворительность. Адамовича в тяжелом состоянии с многочисленными травмами внутренних органов срочно доставили в больницу и прооперировали.



Врачи отчаянно боролись за жизнь мэра, но 14 января 53-летний Адамович умер в больнице, не приходя в сознание.



Нападавшим на Адамовича оказался 27-летний житель Гданьска, который ранее привлекался к уголовной ответственности и страдает психическим расстройством. Суд польского Гданьска арестовал его на 3 месяца.