Похороны Стивена Хокинга: фото и видео с церемонии прощания
В субботу, 31 марта, в Кембридже проходит церемония прощания с ученым, физиком-теоретиком Стивеном Хокингом. На церемонию пришло много поклонников Хокинга, а также коллеги, друзья и родные.
Об этом сообщает BBC.
Напомним, что Хокинг умер 14 апреля в возрасте 76 лет. По информации СМИ, причиной смерти ученого стало осложнение бокового амиотрофического склероза.
Несмотря на то, что Хокинг был атеистом, его родные решили провести традиционную церковную церемонию. Служение состоятся в церкви Святой Марии, неподалеку колледжа Гонвилл и Киз, где работал выдающийся физик.
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Отметим, что одним из первых на церемонию прощания с Хокингом прибыл актер Эдди Редмэйн, сыгравший ученого в биографическом фильме "Теория всего".
На опубликованных в социальных сетях фото с прощания с Хокингом видно, что на верхушке его гроба размещена композиция из белых лилий, которые символизируют вселенную, а также композиция из белых роз, символизирующих полярную звезду.
Как и предполагалось, прах Хокинга будет похоронен в Вестминстерском аббатстве рядом с могилой ученого Исаака Ньютона.