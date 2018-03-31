Похороны Стивена Хокинга: фото и видео с церемонии прощания

В субботу, 31 марта, в Кембридже проходит церемония прощания с ученым, физиком-теоретиком Стивеном Хокингом. На церемонию пришло много поклонников Хокинга, а также коллеги, друзья и родные.

Об этом сообщает BBC.

Напомним, что Хокинг умер 14 апреля в возрасте 76 лет. По информации СМИ, причиной смерти ученого стало осложнение бокового амиотрофического склероза.

Несмотря на то, что Хокинг был атеистом, его родные решили провести традиционную церковную церемонию. Служение состоятся в церкви Святой Марии, неподалеку колледжа Гонвилл и Киз, где работал выдающийся физик.

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Mourners line the street and applaud as Stephen Hawking enters St Mary’s Church in Cambridge. Via @HaskanKaya pic.twitter.com/6EJgttdij3 — Greg Hogben (@MyDaughtersArmy) 31 березня 2018 р.

Отметим, что одним из первых на церемонию прощания с Хокингом прибыл актер Эдди Редмэйн, сыгравший ученого в биографическом фильме "Теория всего".

Some 500 invited guests were gathering for the private funeral of famed British scientist Stephen Hawking. https://t.co/iqyn6HAtc6 pic.twitter.com/6lOBEbYdEu — ABC News (@ABC) 31 березня 2018 р.

На опубликованных в социальных сетях фото с прощания с Хокингом видно, что на верхушке его гроба размещена композиция из белых лилий, которые символизируют вселенную, а также композиция из белых роз, символизирующих полярную звезду.

Thousands pay emotional tribute to Stephen Hawking at Cambridge funeral https://t.co/cMSWQ994ER pic.twitter.com/2JfUOSdHQE — Daily Mirror (@DailyMirror) 31 березня 2018 р.

Как и предполагалось, прах Хокинга будет похоронен в Вестминстерском аббатстве рядом с могилой ученого Исаака Ньютона.

Round of applause breaks out as Stephen Hawking's coffin is carried into churchhttps://t.co/cMSWQ994ER pic.twitter.com/yQs4dV2pW4 — Daily Mirror (@DailyMirror) 31 березня 2018 р.

Stephen Hawking’s funeral in Cambridge, 31 March 2018. Thank you for following the coverage. pic.twitter.com/mawCrOfnWB — Sir Cam (@camdiary) 31 березня 2018 р.

Hundreds line Cambridge streets to honor Stephen Hawking https://t.co/dbRelqbLtQ pic.twitter.com/0r4glA32vG — Jeffrey Levin (@jilevin) 31 березня 2018 р.

A wonderful turn out for Stephen Hawking's funeral today @GreatStMarys. Many thanks to @CUPBookshop for allowing me to hang out of their window. pic.twitter.com/TQveYyCel1 — A Cambridge Diary (@acambridgediary) 31 березня 2018 р.

Stephen Hawking’s funeral draws thousands to streets of Cambridge https://t.co/S99BqRooW2 pic.twitter.com/r0P3ivt8v4 — Paul Stewart (@PaulStewartII) 31 березня 2018 р.