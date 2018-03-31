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Похороны Стивена Хокинга: фото и видео с церемонии прощания

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Фото прощания со Стивеном Хокингом
Фото прощания со Стивеном Хокингом / Коллаж 24 Канал

В субботу, 31 марта, в Кембридже проходит церемония прощания с ученым, физиком-теоретиком Стивеном Хокингом. На церемонию пришло много поклонников Хокинга, а также коллеги, друзья и родные.

Об этом сообщает BBC.

Напомним, что Хокинг умер 14 апреля в возрасте 76 лет. По информации СМИ, причиной смерти ученого стало осложнение бокового амиотрофического склероза.

Несмотря на то, что Хокинг был атеистом, его родные решили провести традиционную церковную церемонию. Служение состоятся в церкви Святой Марии, неподалеку колледжа Гонвилл и Киз, где работал выдающийся физик.

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Отметим, что одним из первых на церемонию прощания с Хокингом прибыл актер Эдди Редмэйн, сыгравший ученого в биографическом фильме "Теория всего".

На опубликованных в социальных сетях фото с прощания с Хокингом видно, что на верхушке его гроба размещена композиция из белых лилий, которые символизируют вселенную, а также композиция из белых роз, символизирующих полярную звезду.

Как и предполагалось, прах Хокинга будет похоронен в Вестминстерском аббатстве рядом с могилой ученого Исаака Ньютона.

Теги: LifeStyle Стивен Хокинг Потери наука Космос Техно
Источник: 24 Канал
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