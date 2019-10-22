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      Прощание с Кутовым состоится в Киеве: дата

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      Похороны Тараса Кутового – дата прощания с Кутовым и похороны
      Прощание с погибшим Кутовым состоится в Киеве 23 октября / latifundist.com

      Прощание с погибшим в авиакатастрофе экс-министром аграрной политики Тарасом Кутовым состоится в среду, 23 октября, в Киеве.

      Заместитель председателя Полтавской областной государственной администрации и друг погибшего Роман Товстый уточнил, что открытая церемония будет проходить с 10:00 до 12:00, пишет УНИАН.

      Биография: Погиб Тарас Кутовой: чем известный бывший министр

      Прощание с Тарасом Кутовым состоится в Клубе Кабинета Министров по улице Институтской, 7.

      В то же время, дата похорон пока не сообщается. Скорее всего, похоронят экс-министра также завтра, 23 октября.

      Как погиб Тарас Кутовой?

      Тарас Кутовой трагически погиб 21 октября в авиакатастрофе. Он летел из Киева в Полтавскую область на вертолете Robinson r44, пилотом которого был сам.

      Около 16 часов вертолет упал возле частного дома вблизи села Тарасенков в Полтавской области. Бывший министр погиб на месте, а его тело сильно обгорело.


      Место падения вертолета и гибели Тараса Кутового на Полтавщине / фото полиции

      По факту падения самолета правоохранители открыли уголовное производство.

      Кем был Тарас Кутовой?
      Украинский политик, народный депутат Верховной Рады 7 и 8 созывов. Был министром аграрной политики и продовольствия Украины в правительстве Владимира Гройсмана. Также работал преподавателем в Национальном экономическом университете и занимался научной деятельностью.

      Кутовой был автором постановления о праздновании на государственном уровне 80-летия со дня рождения поэта и журналиста Василия Симоненко. Верховная Рада приняла его 21 мая 2013 года.

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Киева Новости Украины Новости политики Новости Полтавы авиация Потери Гибель Тараса Кутового
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