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Похороны военного во Львове закончились дракой и топором в гробу

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Похороны военного во Львове закончились дракой и топором в гробу
Похороны военного во Львове закончились дракой и топором в гробу / Фото из открытых источников

В воскресенье, 26 августа, во Львове около сотни мужчин в черных футболках пытались помешать захоронению 21-летнего украинского военного Марьяна Найда.

Об этом в Facebook написал бывший директор "Лычаковского кладбища" Игорь Гавришкевич, ставший очевидцем происшествия.

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На похоронах Марьяна Найды присутствовали около ста мужчин в черных футболках. Они хотели, чтобы украинского военного похоронили по определенному ритуалу – с топором.

В их разговоре было слышно о язичнистве, о Рунвире и официально в микрофон о том, как хоронили викингов с мечом и топором, о якобы завещании погибшего похоронить его по их обычаю, потому что он был их другом. Один из мужчин в черной футболке таки положил топор в гроб и напомнил о традиции сожжения,
– говорится в сообщении Гавришкевича.

По его словам, когда отец Степан Сус просил не препятствовать захоронению, эти мужчины в черных футболках, которые представились друзьями погибшего, начали нецензурно выражаться и угрожали ему. Поэтому отец напомнил всем присутствующим, что при отсутствии письменного завещания умершего обряд погребения определяют его ближайшие родственники. Поэтому после конфликта мать погибшего согласилась, чтобы ее сына похоронили с топором в гробу.

После этого вмешались ветераны-добровольцы АТО с требованием дать похоронить по воле матери. Тогда началась драка.

Смотрите видео драки на похоронах Найды

"Только впоследствии кто-то вызвал полицию. Она никого не задержала. Вопрос почему? Ведь некоторые из нападавших вели себя явно агрессивно. Кроме этого такие действия можно расценивать как глумление над умершим, что влечет за собой уголовную ответственность", – написал Гаврышкевич.

Напомним, 26 августа Львов простился с 21-летним старшим солдатом Марьяном Найдой – одним из четырех воинов, погибших на Луганщине в ходе тяжелого 5-часового боя накануне Дня Независимости.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Криминальные новости религия Новости Львова
Источник: 24 канал
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