Похотливого Харви Вайнштейна обвинили в домогательстве к несовершеннолетней модели: детали

Число жертв сексуальных домогательств голливудского продюсера Харви Вайнштейна постоянно увеличивается. Польская экс-модель заявила, что похотливый американец приставал к нее, когда ей было всего 16.

Новые детали судебных исков против Харви Вайнштейна опубликовали журналисты Page Six. По их информации, скандального продюсера обвинила в домогательствах бывшая польская модель. В деле женщина фигурирует под именем Джейн Доу.

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Манекенщица утверждает, что Вайнштейн совершил преступление в 2002 году. Тогда похотливый продюсер пригласил ее на ужин, однако вместо ресторана Джейн Доу оказалась в имении голливудской знаменитости. Харви Вайнштейн принуждал модель к интиму, когда ей было всего лишь 16 лет. По словам жертвы домогательств, она отказалась от секса с Харви Вайнштейном, после чего он пришел в бешенство, однако отпустил ее.

Но на этом продюсер не ограничился. Джейн Доу заявила правоохранителям, что он в течение 10 лет добивался ее, угрожая, что модель не продолжит съемки в его фильмах из-за отказа.

Сексуальные домогательства повлияли на психическое здоровье польской манекенщицы. Джейн Доу боролась с затяжной депрессией и анорексией.

Харви Вайнштейн и его жертвы сексуальных домогательств

В чем суть скандала с Харви Вайнштейном?

Секс-скандал с голливудским продюсером вспыхнул в 2017-м. Более 100 женщин обвинили Вайнштейна в домогательствах. После огласки в США началась масштабная кампания против сексуального насилия. Вайнштейну предъявлены официальные обвинения, правда, только в совершении трех преступлений сексуального характера. А вскоре после этого – отпустили под залог в один миллион долларов. Сам продюсер в течение всего времени любую свою вину отрицает.