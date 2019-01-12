Похож на Эболу: ученые обнаружили новый смертельный вирус
Сингапурские и китайские ученые сообщили об обнаружении еще одной потенциальной угрозы со стороны рукокрылых. У летучих собак, живущих в южно-китайской провинции Юньнань, они идентифицировали ранее неизвестного родственника Эболы и Марбурга – филовирус Менгла.
Об этом сообщает Naked Science.
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По словам ученых, на эволюционном дереве филовирусов Менгла располагается "где-то посередине" между Эболой и Марбургом.
Отличается он и регионом распространения, нехарактерным для других филовирусов. Однако и с Марбургом, и с Эболой вирус Менгла роднит немало угрожающих характеристик.
Авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Microbiology, отмечают, что его РНК содержит семь генов, включая белок NPC1, который все эти филовирусы используют для связывания с клеткой владельца.
Вирус способен переходить на другие виды
Эксперименты на лабораторных животных показали, что вирус способен и к переходу межвидового барьера, что делает его потенциальной угрозой человечеству.
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