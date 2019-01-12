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      Похож на Эболу: ученые обнаружили новый смертельный вирус

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      Ученые нашли новый опасный вирус
      Ученые нашли новый опасный вирус / pixabay.com

      Сингапурские и китайские ученые сообщили об обнаружении еще одной потенциальной угрозы со стороны рукокрылых. У летучих собак, живущих в южно-китайской провинции Юньнань, они идентифицировали ранее неизвестного родственника Эболы и Марбурга – филовирус Менгла.

      Об этом сообщает Naked Science.

      Читайте также: В Швеции госпитализировали мужчину с подозрением на вирус Эбола: фото

      По словам ученых, на эволюционном дереве филовирусов Менгла располагается "где-то посередине" между Эболой и Марбургом.

      Отличается он и регионом распространения, нехарактерным для других филовирусов. Однако и с Марбургом, и с Эболой вирус Менгла роднит немало угрожающих характеристик.

       
      Вирус Эбола – что это?
      Один из самых ужасных вирусов на планете. Эбола является отдаленным родственником некоторых легочных вирусов, кори и бешенства. Но в результате эволюции он сконцентрировал в себе самое худшее из всех известных вирусов. Первый случай вспышки заболевания вирусом Эбола произошел в Заире, в 1976 году.

      Авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Microbiology, отмечают, что его РНК содержит семь генов, включая белок NPC1, который все эти филовирусы используют для связывания с клеткой владельца.

      Ебола
      Вирус способен переходить на другие виды

      Эксперименты на лабораторных животных показали, что вирус способен и к переходу межвидового барьера, что делает его потенциальной угрозой человечеству.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Медицина Вирус Эбола
      Источник: 24 Канал
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