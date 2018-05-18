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Похоже на российскую провокацию, – Климкин прокомментировал скандальную статью журналиста из США

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Климкин отрекся от разговора с журналистом Washington Examiner
Климкин отрекся от разговора с журналистом Washington Examiner / unian.ua

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин опроверг информацию о том, что когда-нибудь говорил с американским журналистом, который написал публикацию об авиаударе по Крымскому мосту.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

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Только прочитал сообщение Тома Рогана. Забавно. Я никогда не общался с этим человеком и эту его статью лучше вообще не комментировать. Не знаю, хочет ли он меня представить как героя, или же – как преступника. Но это не имеет значения. Похоже на очередную российскую провокацию,
– написал глава украинского МИД.

Отметим, что поздно вечером 17 мая журналист Washington Examiner Том Роган заявил, что пообщался с министром иностранных дел Украины Павел Климкин. Он написал в Twitter, что беседа была прекрасной и, что украинцы поддерживают его статью.

Напомним, колумнист американского издания Washington Examiner Том Роган опубликовал статью о том, что Украина просто должна подорвать Крымский мост. По его мнению, его строительство и открытие является возмутительным посягательством на авторитет Украины как нации.

В публикации говорится, что, несмотря на торжественность и помпезность открытия Крымского моста, авиаудар по нему станет весомым ответом националистическим амбициям Путина.

17 мая следственный комитет РФ открыл уголовное производство в отношении редактора и журналиста издания Washington Examiner. Их обвиняют в пропаганде терроризма.

Теги: Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма Крымский мост МИД Украины Павел Климкин
Источник: 24 канал
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