Похоже на российскую провокацию, – Климкин прокомментировал скандальную статью журналиста из США

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин опроверг информацию о том, что когда-нибудь говорил с американским журналистом, который написал публикацию об авиаударе по Крымскому мосту.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

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Только прочитал сообщение Тома Рогана. Забавно. Я никогда не общался с этим человеком и эту его статью лучше вообще не комментировать. Не знаю, хочет ли он меня представить как героя, или же – как преступника. Но это не имеет значения. Похоже на очередную российскую провокацию,

– написал глава украинского МИД.

Отметим, что поздно вечером 17 мая журналист Washington Examiner Том Роган заявил, что пообщался с министром иностранных дел Украины Павел Климкин. Он написал в Twitter, что беседа была прекрасной и, что украинцы поддерживают его статью.

Just read @TomRtweets tweet. Funny. I’ve never spoken to the man and sincerely the article isn’t worth commenting. Not sure wether he wants to present me as a hero or a criminal :) in fact,it doesn’t matter. Looks like another Russia-led provocation https://t.co/2TwVz6z4xX — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 18 травня 2018 р.

Напомним, колумнист американского издания Washington Examiner Том Роган опубликовал статью о том, что Украина просто должна подорвать Крымский мост. По его мнению, его строительство и открытие является возмутительным посягательством на авторитет Украины как нации.



В публикации говорится, что, несмотря на торжественность и помпезность открытия Крымского моста, авиаудар по нему станет весомым ответом националистическим амбициям Путина.



17 мая следственный комитет РФ открыл уголовное производство в отношении редактора и журналиста издания Washington Examiner. Их обвиняют в пропаганде терроризма.