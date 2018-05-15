Поиграй со мной: лотерея депутата БПП за два года стала самой прибыльной на рынке

С 2016 года Украинская национальная лотерея (УНЛ) стала крупнейшим из трех лотерейных операторов страны и продолжила увеличивать долю рынка в 2017-ом.

Об этом говорится в программе "Наши деньги с Денисом Бигусом", пишет Bihus.info.

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До Революции Достоинства УНЛ была наименьшим лотерейным оператором. Рост оборотов компании произошел после того, как два других владельцы лотерейных лицензий – "М.С.Л." и "Патриот" попали в санкционный список СНБО. Впервые это произошло в конце 2015-го. С того же времени УНЛ начали связывать с народным депутатом от БПП Александром Третьяковым.



В 2013-ом самой прибыльной лотереей был "Патриот"

В 2016 Александр Третьяков сообщал, что имеет опцион на выкуп доли в УНЛ. А в конце 2015-го политик появился в офисе УНЛ во время обыска. В то время длился корпоративный конфликт между украинскими и иностранными акционерами лотерейного оператора. Среди украинских совладельцев компании исторически присутствует Валерий Коваленко – как оказалось, товарищ нардепа Третьякова.



Александр Третьяков (справа)

По данным финотчетности, которая есть в распоряжении программы "Наши деньги с Денисом Бигусом", задекларированный оборот Украинской национальной лотереи в 2017 году составил 934 миллиона гривен. Ее ближайший конкурент – компания "М.С.Л." – теперь втрое меньше. В 2017-м она показала 308 миллионов гривен оборота.

На своем сайте УНЛ сообщает, что выпускает, в частности, электронные лотереи "Космолот", "Фаворит-спорт", "Лото Пари-Матч" и другие. "Космолот" и "Фаворит-спорт" – это сеть игровых залов, которые работают по лицензии УНЛ. Под брендом "Пари-матч" в Украине осуществлялась букмекерская деятельность, которая с 2009 года запрещена законом.

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Ближайший конкурент УНЛ – компанию "М.С.Л." – в последнее время связывают с двумя народными депутатами – экс-регионалом Виталием Хомутынником и "нарфронтовцем" Сергеем Пашинским. На рынке говорят об их привлечении для решения санкционных проблем компании, в частности, за долю в ней. И Хомутынник, и Пашинский в комментариях программе "Наши деньги с Денисом Бигусом" эту информацию опровергли.

В санкционный список компания попала из-за информации о связях с российской "Альфа-групп" Михаила Фридмана. Формулировка СНБО: создание угроз нацбезопасности и финансирование терроризма. Тогда "М.С.Л." инициировал уголовное производство, чтобы СБУ проверила его на причастность к терроризму. Сейчас производство закрыто – финансирование терроризма не доказано. Однако, выбыла ли ".С.Л." из санкционного списка, обновленного СНБО в мае 2018, пока неизвестно.

Третий лотерейный оператор – компания "Патриот" – после введения санкций является практически неактивной. Ее прошлогодний оборот составил 367 тысяч гривен против 8 миллиардов в 2014 году. В 2015-м программа "Наши деньги с Денисом Бигусом" рассказала, что владелец украинского "Патриота" – российский бизнесмен Олег Бойко официально финансирует российскую армию. Сейчас в "Патриоте" декларируют выход предыдущих акционеров из бизнеса, а бенефициаром называют украинского банкира Александра Морозова.

Полный выпуск программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" смотрите здесь.