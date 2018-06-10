Поиграв со мной, он разбил все, что было, – Галя рассказала об отношениях с "Холостяком"

Финалистка 8 сезона романтического шоу "Холостяк" Галина рассказала, что слишком сильно доверилась главному герою Рождену Ануси. По ее словам, мужчина на протяжении трех месяцев наигрался ею в проекте, после чего разбил все, что было внутри".

Об этом девушка рассказала в интервью "Комсомольськой правде".

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Галя заявила, что с Рожденом Ануси после окончания проекта "Холостяк" никаких отношений нет, даже дружеских.

У нас нет ничего! Рожден своим поведением доказал, что для него это шоу и ему не нужны отношения,

– отметила девушка.

В частности, она рассказала, что после выхода первого выпуска проекта в эфир, она сделала публикацию в Instagram. Тогда на ее страницу подписался Рожден и отправил сообщение "Как ты?". Как отмечает девушка, она ответила ему через пару недель следующее: "Опять сценарный ход для того, чтобы в финале сказать какая Галя плохая и не ответила мне?".

"Я сто раз пожалела о том, что ему ответила. Хотела дать ему понять, что я не буду выяснять отношения. Мне кажется, что Рожден жалеет, что пошел на проект", – добавила Галя.

Напомним, что 25 мая в финале проекта "Холостяк" Рожден Ануси из двух девушек выбрал одну. Свое решение певец сделал в пользу Иванны Гончарук. В то же время наиболее эмоциональная участница романтического шоу Галина Присташ покинула Холостяка без объятий на прощание. Перед тем, как сесть в авто, девушка отметила, что герои шоу не продолжают отношений с избранницами, потому что выбирают не тех.

Что такое шоу "Холостяк"?

Это реалити-шоу свиданий, которое появилось в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor". Главным героем 8 сезона стал музыкант, певец и саунд-продюсер Рожден Ануси (сценическое имя ROZHDEN).В каждом выпуске главный герой будет встречаться с одним или сразу несколькими девушками в разных местах. Во время встреч девушки должны понравиться Холостяку, чтобы заинтересовать его и избавиться от конкуренток.