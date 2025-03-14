Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию.

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Убийца Ганула не сдавался полиции

В полиции отметили, что поиски стрелка продолжаются.

Информацию о том, что он добровольно сдался, не подтверждаем!

– заявили там.

Заметим, чуть ранее в полиции сообщили, что устанавливают местонахождение мужчины и показали фото вероятного убийцы. Там призвали сообщать любую информацию о нем по номерам (380) 732555126; (380) 949498364 или на спецлинию "102"

Убийца активиста Демьяна Ганула / фото Нацполиции

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Полиция квалифицировала событие как умышленное убийство, совершенное по заказу. Следователи, криминалисты, оперативники продолжают работать на месте происшествия. Принимаются меры по задержанию злоумышленника.

Центральным аппаратом Нацполиции сформирована следственно-оперативная группа из лучших работников, она уже отправилась в Одессу. Также в город Одесса направлено полк Национальной полиции.