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      Поисковая система Ring пополнилась информацией о градостроительных условиях Киева

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      Поисковая система Ring
      Поисковая система Ring / 24 канал

      В поисковой системе Ring, содержащей открытые базы и реестры, появились данные о градостроительных условиях и ограничениях Киева. Это уже 15 база данных в поисковой системе ring.org.ua от разработчиков Bihus.Info.

      В общем поисковая система Ring содержит свыше 500 документов из сайта Департамента градостроительства и архитектуры. Об этом сообщили Bihus.Info.

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      Эти документы помогут журналистам и активистам, которые противодействуют незаконным застройкам, оперативно проверять наличие соответствующих условий для строительства и их соблюдение застройщиками.

      Разработчики подчеркнули, что градостроительные условия являются первичными при получении разрешения на строительство. Это именно тот документ, без которого не может начаться любая застройка, реконструкция

      Ранее эти документы можно было посмотреть только в виде скан-копий, но на сайте Ring работает удобный интегрированный поиск. В частности по ФИО заказчика, ЕГРПОУ компании, названию объекта строительства и адресу.

      Что такое Ring?Ring – это поисковая система, которая содержит все государственные открытые официальные базы данных (Единый государственный реестр, декларации, СМИДА и другие) с гибким доступом ко всем их данным.

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      Теги: Новости Украины Новости недвижимости Журналисты Расследования Реконструкция Новости Киева Строительство
      Источник: 24 канал
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