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Появилась информация, где удерживают пророссийского боевика из Бразилии Лусварги

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Рафаэль Лусварги
Рафаэль Лусварги / Соцсети

Гражданин Бразилии Рафаэль Лусварги, который участвовал на стороне оккупантов в вооруженном конфликте на Донбассе, содержится в одном из изоляторов Днепра.

Об этом сообщили в Юго-восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции, пишет "Радио Свобода".

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Как подчеркнули в ведомстве, Лусварги прибыл в Днепровское учреждение исполнения наказаний №4.

Кроме того, издание отмечает, после того, как ему в Павлограде была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, бразильского боевика доставили в изолятор временного содержания, который размещается в этом же городе.

Напомним, днем 4 мая представители праворадикальных организаций возле посольства Бразилии в Киеве задержали Рафаэля Лусварги, который ранее воевал на стороне пророссийских наемников так называемой "ДНР", и был даже за это осужден. Мужчину привели в здание СБУ и требовали от представителей безопасности ведомства принять меры. Впоследствии в Павлограде состоялось заседание суда по его делу.

Кто такой Рафаэль Лусварги? Это военный наемник из Бразилии, который воевал на стороне террористов "ДНР". Он приехал в Украину осенью 2014 года. В Бразилии был работником полиции. Следствие установило, что с мая 2015 года Лусварги находился в составе так называемого 1-го мотострелкового батальона "Викинг" 1-й бригады "ДНР".

В интервью террористическим СМИ Лусварги неоднократно хвастался тем, как "отрабатывал" по блокпостам украинских военных и получил ранение под Донецким аэропортом.

6 октября 2016 работники СБУ задержали Лусварги в аэропорту "Борисполь". В январе 2017 года он был приговорен к 13 годам тюрьмы, однако 18 августа 2017 года Апелляционный суд Киева отменил приговор бразильцу.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Днепра Рафаэль Лусварги СІЗО
Источник: 24 Канал
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