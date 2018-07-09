Появилась информация о человеке, который заменила Джонсона на посту главы МИД Великобритании

Вместо Бориса Джонсона, который подал в отставку, Министерство иностранных дел Великобритании теперь будет возглавлять Джереми Хант, который до этого был министром здравоохранения.

Соответствующее сообщение появилось на официальном Twitter-аккаунте премьер-министра Соединенного Королевства.

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"Королева была рада принять назначение достопочтенного Джереми Ханта в качестве министра иностранных дел и по делам Содружества Наций", говорится в посте.

The Queen has been pleased to approve the appointment of Rt Hon @Jeremy_Hunt as Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs. — UK Prime Minister (@10DowningStreet) July 9, 2018

Глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин в свою очередь поприветствовал такое назначение. Также он выразил надежду по поводу встречи с Хантом и двустороннему сотрудничеству между странами.

Greetings to newly appointed UK Foreign Secretary @foreignoffice . Looking forward meeting @Jeremy_Hunt and work closely together to boost bilateral cooperation. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) July 9, 2018

Добавим, что новым министром здравоохранения стал Мэттью Хэнкок, который ранее занимал другие должности в правительстве Великобритании.

Напомним, 9 июля появилась информация, что глава МИД Британии Борис Джонсон подал в отставку. Кроме того, ранее подобное решение принял глава Министерства по вопросам Brexit Великобритании Дэвид Дэвис. Что касается последнего, то на эту должность был назначен Доминик Рааба, который ранее работал в должности министра по вопросам жилищной политики.

Кто такой Джереми Хант? Он является членом Консервативной партии. В состав британского правительства входит с 2010 года. Хант, в частности, был министром здравоохранения и социальной защиты в первом и втором кабинетах Дэвида Кэмерона. Эту же должность политик занимал и в кабинете Терезы Мэй. Кроме того, с 2010-го по 2012 годы Хант был министром культуры, СМИ, Олимпийских игр и спорта Великобритании.



Сейчас Ханту – 51 год. Чиновник состоит в браке с китаянкой Люсией Гуо: у пары есть сын и две дочери. Отец новоиспеченного главы МИД с 1985-го по 1987 годы занимал должность командующего флотом британских ВМФ, что является одним из высших званий в Британии.