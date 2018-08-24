Появилась информация о еще одном солдате, который потерял сознание на параде Независимости

В Киеве во время парада по случаю 27 годовщины Независимости потерял сознание не один, как сообщалось ранее, а сразу два солдата.

Об этом пишет ресурс dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

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Как подчеркивается в заметке, один из военных потерял сознание во время выступления Порошенко, а второй – чуть позже.

Издание "Информатор" со своей стороны уточнило, последний является представителем десантно-штурмовых войск Украины, а потерял он сознание во время минуты молчания в память погибших украинцев.

Также отмечается, что он потерял сознание и упал на землю, правда, после этого его коллеги сразу же бросились на помощь, оттащили из колонны в толпу для оказания медицинской помощи.

Хотя и мужчина упал на землю, но к нему сразу подбежали коллеги

Напомним, ранее 24 канал сообщал о первом таком случае. Как сообщал наш ресурс, мужчина начал терять координацию движений и упал, но его удалось вовремя подхватить за руки.