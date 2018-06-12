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Появилась информация о мероприятиях в Сингапуре, на которых вместе побывали Трамп и Ким Чен Ын

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ДональдТрамп и Ким Чен Ын провели историческую встречу в Сингапуре
ДональдТрамп и Ким Чен Ын провели историческую встречу в Сингапуре / Getty Images

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын завершили встречу в формате с глазу на глаз, то есть на мероприятии присутствовали лишь переводчики. После состоялись встреча в расширенном составе и рабочий ланч с участием двух глав государств.

Как сообщает "Коммерсантъ", встреча тет-а-тет прошла в сингапурском отеле Capella, что на острове Сентоса, и продолжалась около 48 минут.

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После этого лидеры США и КНДР отправились на 1,5-часовую широкую встречу с государственным секретарем Майком Помпео, советником по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном и ведущими представителям Северной Кореи, пишет Reuters.

К слову, во время мероприятия Трамп призвал к совместной работе, на что в ответ Ким Чен Ын отметил, что это будет вызов, но он готов сотрудничать с американским президентом.

Состоялся рабочий ланч. Также президент США заявил, что стороны должны подписать определенные документы, однако какие именно, не указал.

Трамп, Кім Чен ИН, США, КНДР, Сінгапур

Трамп и Ким Чен Ын вышли после рабочего ланча

Напомним, 12 июня состоялась историческая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына, поскольку США и КНДР не имеют дипломатических отношений и до сих пор фактически находятся в состоянии войны.

Теги: Новости политики Сингапур Дональд Трамп Ким Чен Ын Новости США КНДР
Источник: 24 Канал
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