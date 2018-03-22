Появилась информация о неизвестном ранее родственнике Путина, который может стать руководителем

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у Владимира Путина действительно есть родственник Михаил с такой же фамилией. Заметим, что Михаил Путин сейчас является заместителем председателя правления компании "СОГАЗ" , однако в ближайшее время может войти в состав правления ОАО "Газпром".

Соответствующие слова Пескова передает информационное агентство "Интерфакс".

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"Насколько мне известно, Михаил Путин действительно является дальним родственником президента. Мне неизвестно о том, что у них есть какое-то общение, то есть фактически они не общаются, но какое-то дальнее родство у них действительно есть", – отметил он.

В то же время издание подчеркивает, 22 марта "Газпром" обнародовал информацию, что заместитель председателя правления "СОГАЗ" Михаил Путин может войти в состав правления ОАО "Газпром". Отмечается, что вопрос с подобной формулировкой в ​​повестке дня совета всегда касается состава правления ОАО "Газпром".

"Из лаконичного сообщения "Газпрома" невозможно сделать прямой вывод о том, на какую позицию мобилизуется Михаил Путин. Однако пока известно лишь об одной вакансии в управлении. В декабре 2017 умер заместитель председателя правления "Газпрома по хозяйственной части Александр Козлов и пока "Газпром" не делал объявлений о том, что эта позиция замещена", – говорится в материале.

Кто такой Михаил Путин? Это двоюродный племянник президента России Владимира Путина. Родился он в российском Иваново в 1967 году. Окончил Ивановский Государственный медицинский институт и Государственную академию управления имени Орджоникидзе, является кандидатом медицинских наук.



В свое время занимал должности заместителя генерального директора федерального государственного унитарного предприятия "Медтехснаб" Минздрава России, заместителя начальника управления фармацевтической деятельности, обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями МЗ РФ, руководителя департамента экономического развития здравоохранения, управления финансами и материальными ресурсами Минздраве.



В 2004-2007 годах был начальником медицинского управления ОАО "Газпром", а с 2007 года – заместитель председателя правления ОАО "СОГАЗ". Действительный советник Российской Федерации 3-го класса.