Появилась информация о пенсионере, которого иностранцы избили на рынке в Киеве

Избитый группой иностранцев на рынке возле станции метро "Лесная" в Киеве, после того, как вступился за женщину с детьми, оказался полковник в отставке Семен Санников 1954 года.

Об этом написал его сын, Александр Санников, на своей странице в Facebook.

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Полковник Семен Санников родился в 1954 году



По его словам, сейчас его отец работает в Национальной академии Национальной Гвардии Украины и является доцентом кафедры военных специальных дисциплин: занимается подготовкой кадров, в том числе для сил ООС (ранее для АТО).



Семен Санников сейчас обучает военному делу молодых украинских воинов



"Всю жизнь, что я помню, отец погружался в повышение своих профессиональных качеств, что не могло не сказываться на семье. Но я точно знаю кто мой отец, – профессионал, которых можно пересчитать по пальцам. Мой отец отдал армии жизнь. И это не громкие слова, это факт. Взамен государство ему не дало за это ничего: ни жилья, ни социальной защиты", – отмечает мужчина.



Семен Санников всю жизнь отдал украинской армии