Появилась информация о похоронах EDM-музыканта Avicii, которого нашли мертвым месяц назад

Семья и близкие шведского диджея и музыкального продюсера Тима Берглинга, более известного под сценическим именем Avicii, решили провести частную церемонию его погребения.

Об этом рассказал биограф покойного электронного музыканта Эбба Линдквист, передает Reuters.

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"Семья Берглинг подтвердила, что похороны будут частными, то есть будут присутствовать только самые близкие для Тима люди", – отметил он.

Добавим, ни даты похорон, ни других подробностей представитель покойного не обнародовал.

Напомним, что вечером 20 апреля ряд западных СМИ сообщил, что в Омане нашли мертвым одного из самых известных диджеев и музыкальных продюсеров Avicii. Мужчине было 28 лет. К слову, тело покойного семья погибшего долгое время не могла забрать на родину из-за следственных действий. Кроме того, еще до сих пор не обнародовано официальной версии смерти Avicii.

В четверг, 26 апреля, семья Avicii сделала публичное заявление относительно смерти музыканта и намекнула на то, что тот добровольно ушел из жизни.