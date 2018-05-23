15:43
23 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
24°C 11°C
  • четверг
    24°C 13°C
  • пятница
    25°C 15°C
  • суббота
    19°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Ракеты Путина разрушают российский автопром. Атака дронов
Вєсті Кремля
21:41, 22 мая
Вести.UA.
Вєсті.UA
19:55, 22 мая
Перегруженные
ЦРУ
09:12, сегодня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Финансовые пирамиды девяностых
Згадати все
22:52, 22 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Появилась информация о похоронах EDM-музыканта Avicii, которого нашли мертвым месяц назад

66 Читати новину українською
Похороны Avicii будут приватными, – биограф музыканта
Похороны Avicii будут приватными, – биограф музыканта / We Rave You

Семья и близкие шведского диджея и музыкального продюсера Тима Берглинга, более известного под сценическим именем Avicii, решили провести частную церемонию его погребения.

Об этом рассказал биограф покойного электронного музыканта Эбба Линдквист, передает Reuters.

Читайте также: СМИ выяснили, почему молодой EDM-музыкант Avicii мог совершить самоубийство

"Семья Берглинг подтвердила, что похороны будут частными, то есть будут присутствовать только самые близкие для Тима люди", – отметил он.

Добавим, ни даты похорон, ни других подробностей представитель покойного не обнародовал.

Напомним, что вечером 20 апреля ряд западных СМИ сообщил, что в Омане нашли мертвым одного из самых известных диджеев и музыкальных продюсеров Avicii. Мужчине было 28 лет. К слову, тело покойного семья погибшего долгое время не могла забрать на родину из-за следственных действий. Кроме того, еще до сих пор не обнародовано официальной версии смерти Avicii.

В четверг, 26 апреля, семья Avicii сделала публичное заявление относительно смерти музыканта и намекнула на то, что тот добровольно ушел из жизни.

Теги: Потери Швеция Новости культуры Музыка Avicii
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Нове життя
сегодня, 15:02 Нове життя "Братислави": як перетворити занедбану будівлю у корисний центр
Костянтин Богатов 569
На смітнику історії з ганьбою і без честі: від скількох своїх військових відмовилась Росія
сегодня, 13:00 На смітнику історії з ганьбою і без честі: від скількох своїх військових відмовилась Росія
Віталій Дейнега 252
Війна на Донбасі переходить на новий кривавий рівень?
сегодня, 12:07 Війна на Донбасі переходить на новий кривавий рівень?
Олексій Чибісов 4224
Сколько украинцев планируют выехать за границу: основные направления
сегодня, 11:09 Сколько украинцев планируют выехать за границу: основные направления
919
Советская пропаганда была тонкой, но жизнь все же тоньше и циничнее любого пропагандиста
сегодня, 08:43 Советская пропаганда была тонкой, но жизнь все же тоньше и циничнее любого пропагандиста
Ян Валетов 849
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук