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Появилась информация о стоимости инновационного смартфона Vivo Apex: цена кусается

15 Читати новину українською
Пользователь засветил Vivo Nex
Пользователь засветил Vivo Nex / Фото из открытых источников

За несколько дней до официальной презентации китайского смартфона Vivo Nex, который ранее представляли под названием Vivo Apex, в сеть просочилась информация о его стоимости.

Об этом пишет akket.com.

Стоит заметить, что купить этот смартфон может позволить далеко не каждый, ведь стоит новинка почти как iPhone X.

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Vivo Nex оснащен уникальным дисплеем, занимающим почти всю лицевую панель. Фронтальная камера является одной из самых передовых в мире.

По данным инсайдеров, купить смартфон можно будет в двух модификациях: базовой и флагманской. За первую надо будет заплатить 4998 юаней или 20 500 гривен. Флагманская версия Vivo Nex обойдется в 6 998 юаней, то есть 28 700 гривен. И эти цены актуальны для Китая. Если смартфон появится на украинском рынке, то он будет стоить еще дороже.

Ймовірна вартість Vivo Nex

Предполагаемая стоимость Vivo Nex

Теги: Смартфоны
Источник: 24 Канал
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