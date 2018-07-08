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22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Появилась информация о времени и месте захоронения Левка Лукьяненко

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Левка Лукьяненко похоронят на Байковом кладбище в Киеве
Левка Лукьяненко похоронят на Байковом кладбище в Киеве / Соцсети

Украинского диссидента, бывшего политзаключенного, общественного и политического деятеля Левка Лукьяненко похоронят во вторник, 10 июля. Произойдет это на Байковом кладбище в Киеве, а прощание с отцом Независимости Украины состоится в селе Хотов на Киевщине в его доме.

Об этом известил украинский писатель, публицист и политик Владимир Яворивский на своей странице в Facebook.

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"Наконец жена Льва Наденька приняла окончательное решение: в понедельник, 9 июля, с Левком можно попрощаться в его доме, в селе Хотове и во вторник с 10:00 до 12:00 в Клубе Кабмина, на улице Институтской в Киеве. Отпевание во Владимирском соборе пройдет с 12:30 до 13:30. Захоронение на Байковом", – отметил он.

Впоследствии Яворивский уточнил, что прощание в Хотове начнется в 14:00.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что вечером 7 июля Левко Лукьяненко умер в одной из больниц Киева. До этого украинский писатель и политик Владимир Яворивский сообщил, что Лукьяненко попал в реанимацию. 24 августа ему исполнилось бы 90 лет.

Теги: Новости Украины Новости Киева Потери Левко Лукьяненко
Источник: 24 Канал
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