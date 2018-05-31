18:49
31 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
30°C 17°C
  • пятница
    22°C 13°C
  • суббота
    26°C 12°C
  • воскресенье
    28°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Бронзовый Путин. Нездоровые политики России
Вєсті Кремля
00:01, сегодня
Вести.UA. Реформы от Марковича. Чудеса Насирова
Вєсті.UA
21:55, 30 мая
Почему детекторы лжи для ГБР ставят под сомнение относимость доказательств по всей Украине
ЦРУ
09:00, 30 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Первые детские коллекции
Згадати все
13:37, 30 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

Появилась информация об организаторе покушения на Бабченко Борисе Германе

468 Читати новину українською
Подозреваемый в покушении на Бабченко Борис Герман
Подозреваемый в покушении на Бабченко Борис Герман / 24 Канал

Предполагаемый организатор покушения на журналиста Аркадия Бабченко является юристом по образованию, однако всю жизнь занимался оружием. Кроме того, он известен благодаря свои волонтерской деятельности, а его оптика стоит на на винтовках украинских снайперов.

Ранее стало известно, что покушением на журналиста Артема Бабченко стоит Борис Львович Герман.

Читайте также: Инсценировка убийства Бабченко: подробности операции от СБУ

Адвокат Евгений Солодко на своей странице в Facebook опубликовал о нем детали.

Итак, об организаторе "покушения на убийство" Аркадия Бабченко. Его зовут Борис Герман, исполнительный директор украинского-германского совместного предприятия "Шмайсер", единственного негосударственного предприятия по производству оружия в нашей стране. Оно имеет давние производственные отношения с Министерством обороны Украины, а сам Борис является известным своей волонтерской деятельностью для нужд АТО",
– подчеркивает юрист.

По его словам, именно оптика предприятия, которым руководит Герман стоит на винтовках украинских снайперов, также именно он модернизирует и создает мощные снайперские комплексы на базе действующего армейского вооружения.

"Юрист по образованию он давно выбрал для себя любимое дело – оружие", – добавляет Сладко.

Кроме того, адвокат отметил, что на протяжении последних полгода квартиру и завод подозреваемого в покушении на Бабченко сотрудники СБУ обыскивали не раз, поэтому он вынужден был с ним "поделиться" – в протоколе упоминаются 70 тысяч долларов. Об этом факте, подчеркивает он, свидетельствует и его разговор с "киллером".

"В переписке в мессенджерах говорится о чем угодно, но не об убийстве, а вот предположений "киллера" и сотрудника который его допрашивает, сколько угодно. Так, списка потенциальных жертв в материалах тоже нет. Сам "киллер", действуя уже в рамках протокола о контроле за совершением преступления, предлагает "грохнуть" неких Тодора Пановского и Богданова, говоря о том, что последнего ненавидит "..с 14-го года" ", – добавляет Сладко.

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Неизвестный якобы несколько раз выстрелил ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина.

30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко самом деле – жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него. Также в СБУ отметили, что в Киеве был задержан организатор покушения на журналиста – "гражданин Украины Г."

Теги: "Убийство" Аркадия Бабченко Новости Украины Война на Донбассе Оружие Волонтеры
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Дом-убийца в Киеве: как жители стали пленниками ядовитых стен
сегодня, 18:01 Дом-убийца в Киеве: как жители стали пленниками ядовитых стен
Катерина Петренко 125
Из-за исценировки убийства Аркадия Бабченко в Украине произошла девальвация всех СМИ
сегодня, 17:01 Из-за исценировки убийства Аркадия Бабченко в Украине произошла девальвация всех СМИ
Леонид Канфер 923
Как спастись от летней жары: топ-5 напитков
сегодня, 13:10 Как спастись от летней жары: топ-5 напитков
310
Методы Путина использовали против него же: реакция Запада на
сегодня, 16:30 Методы Путина использовали против него же: реакция Запада на "воскрешение" Бабченко
525
Как бросить курить: 6 нестандартных способов
сегодня, 16:01 Как бросить курить: 6 нестандартных способов
Настя Сукач 6199
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук