Появилась информация об организаторе покушения на Бабченко Борисе Германе
Предполагаемый организатор покушения на журналиста Аркадия Бабченко является юристом по образованию, однако всю жизнь занимался оружием. Кроме того, он известен благодаря свои волонтерской деятельности, а его оптика стоит на на винтовках украинских снайперов.
Ранее стало известно, что покушением на журналиста Артема Бабченко стоит Борис Львович Герман.
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Адвокат Евгений Солодко на своей странице в Facebook опубликовал о нем детали.
Итак, об организаторе "покушения на убийство" Аркадия Бабченко. Его зовут Борис Герман, исполнительный директор украинского-германского совместного предприятия "Шмайсер", единственного негосударственного предприятия по производству оружия в нашей стране. Оно имеет давние производственные отношения с Министерством обороны Украины, а сам Борис является известным своей волонтерской деятельностью для нужд АТО",
– подчеркивает юрист.
По его словам, именно оптика предприятия, которым руководит Герман стоит на винтовках украинских снайперов, также именно он модернизирует и создает мощные снайперские комплексы на базе действующего армейского вооружения.
"Юрист по образованию он давно выбрал для себя любимое дело – оружие", – добавляет Сладко.
Кроме того, адвокат отметил, что на протяжении последних полгода квартиру и завод подозреваемого в покушении на Бабченко сотрудники СБУ обыскивали не раз, поэтому он вынужден был с ним "поделиться" – в протоколе упоминаются 70 тысяч долларов. Об этом факте, подчеркивает он, свидетельствует и его разговор с "киллером".
"В переписке в мессенджерах говорится о чем угодно, но не об убийстве, а вот предположений "киллера" и сотрудника который его допрашивает, сколько угодно. Так, списка потенциальных жертв в материалах тоже нет. Сам "киллер", действуя уже в рамках протокола о контроле за совершением преступления, предлагает "грохнуть" неких Тодора Пановского и Богданова, говоря о том, что последнего ненавидит "..с 14-го года" ", – добавляет Сладко.
Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Неизвестный якобы несколько раз выстрелил ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина.
30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко самом деле – жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него. Также в СБУ отметили, что в Киеве был задержан организатор покушения на журналиста – "гражданин Украины Г."