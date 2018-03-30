Появилась легальная программа, чтобы следить за пользователями WhatsApp

В магазине приложений на iOS появилась легальная программа, которая помогает следить за пользователями WhatsApp. Программа работает по принципу анализа открытых данных.

Об этом пишет itechua.com.

Также работе программы помогает искусственный интеллект.

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Так, в App Store появилось приложение Chatwatch. Оно дает возможность легально следить за друзьями в WhatsApp. Программа анализирует статусы пользователя, время появления и нахождения в сети, время сна, частоту захождения в программу и тому подобное.

Более того, программа сопоставляет несколько пользователей, которые есть онлайн, и пытается угадать, кто с кем общается. Здесь в работу вступает искусственный интеллект.