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Появилась надежда на восстановление банковского кредитования, – Александр Охрименко

29 Читати новину українською
Гроші
Гроші / advo.in.ua

Увеличение уставного капитала "Форвард Банком" является отражением процесса приведения нормативных актов, регулирующих банковскую деятельность в соответствие с экономическими процессами Украине.

Об этом заявил Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, комментируя начавшийся процесс капитализации основных игроков банковского сектора страны, пишет "Деловая столица".

Недавно, в частности, план капитализации утвердил КБ "Форвард Банк". Увеличение уставного фонда состоится в два этапа. На первом, который планируется завершить к 01.06.2018 году, уставной капитал будет увеличен на 488 млн грн путем дополнительной эмиссии акций. Второй этап банк планируют завершить до 01.08.2018 года – на 175 млн грн. В результате указанных мер нормативы капитала Форвард Банка должны прийти к нормативным значениям, которые устанавливает для банков НБУ.

"У банков накопилось очень много проблемных кредитов. И для того, чтобы нормативы банки не нарушали и могли спокойно работать, они вынуждены повышать размеры уставных фондов. Иначе банк может просто закрыться", – говорит Охрименко.

Эксперт констатирует, что сейчас появилась надежда, что новое руководство НБУ приведет в банковском секторе порядок.

"Для возобновления кредитования новому руководству НБУ необходимо немедленно менять нормативные документы, приводить их в соответствие с экономикой Украины. НАБУ разработало целый пакет изменений в нормативные документы, регулирующие деятельность банков. Уверен, что Смолий запустит процесс, внесет изменения и это действительно разблокирует процесс кредитования в Украине. Сейчас банку проще вообще не выдавать кредиты. Потому что выдача любого кредита, после так называемых ранее проведенных «реформ», сомнительна. в результате, банку не нужна головная боль, но если даже кредит исправно обслуживается клиентом, любому банку проверяющие могут выписать штраф ", – отмечает Александр Охрименко.

Он отметил также, что процесс капитализации операторов рынка финансово-банковских услуг, в первую очередь, повысит устойчивость финучреждений и рейтинги доверия со стороны клиентов.

"Если говорить в частности о Форвард банке – сама по себе капитализация безусловно повлияет на стабильность активов банка, потому что капитал банка вырос и норматив банковский улучшится", – резюмировал Президент Украинского аналитического центра.

Форвард банк – украинский коммерческий банк, основной фокус деятельности которого направлен на обслуживание частных клиентов. Финучреждение входит в группу банков с иностранным капиталом, согласно классификации НБУ, является членом Фонда гарантирования вкладов Украины. По данным исследования финансового клуба (декабрь 2017), Форвард банк занимает 24 позицию рейтинга "50 передовых банков Украины". Кредитный портфель по состоянию на 1 марта 2018 составляет 1686481 тыс. грн. Вклады физических лиц –1466330 тыс. грн.

Теги: Деньги Кредит Банки
Источник: 24 Канал
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