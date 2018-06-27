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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Гаджеты

Появились данные о революционный гаджет-перстень от Samsung, который может заменить смартфон

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Интересный гаджет от Samsung
Интересный гаджет от Samsung / uspto.gov

Компания Samsung готовит новую мобильную разработку – это кольцо-гаджет Wearable device. Описание новинки уже появился на сайте Управления США по патентам и торговым маркам (USPTO).

Об этом сообщает 3dnews.ru.

Устройство представляет себой умный перстень, который, по замыслу разработчиков, должен выполнять функции сотового телефона.

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Революційний ґаджет-перстень від Samsung

Он должен принимать и отклонять звонки

Технические характеристики там другие. При этом есть несколько иллюстраций, дающих догадаться о некоторых функции гаджета.

В частности. На фото видно, что устройство получит кнопки для принятия, отклонения или завершения вызова. На обратной стороне кольца на изображениях видно небольшое отверстие, что позволяет пропустить, что там будет динамик.

Революційний ґаджет-перстень від Samsung

Внешне гаджет выглядит как обычное кольцо

Еще одно изображение показывает, что общаться с помощью кольца можно приложив руку к уху.

При этом в компании Samsung пока ничего не говорят о планах по запатентованной разработке.

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Теги: Техно Samsung Гаджеты
Источник: 24 Канал
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