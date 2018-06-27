Появились данные о революционный гаджет-перстень от Samsung, который может заменить смартфон

Компания Samsung готовит новую мобильную разработку – это кольцо-гаджет Wearable device. Описание новинки уже появился на сайте Управления США по патентам и торговым маркам (USPTO).

Об этом сообщает 3dnews.ru.

Устройство представляет себой умный перстень, который, по замыслу разработчиков, должен выполнять функции сотового телефона.

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Он должен принимать и отклонять звонки

Технические характеристики там другие. При этом есть несколько иллюстраций, дающих догадаться о некоторых функции гаджета.

В частности. На фото видно, что устройство получит кнопки для принятия, отклонения или завершения вызова. На обратной стороне кольца на изображениях видно небольшое отверстие, что позволяет пропустить, что там будет динамик.

Внешне гаджет выглядит как обычное кольцо

Еще одно изображение показывает, что общаться с помощью кольца можно приложив руку к уху.

При этом в компании Samsung пока ничего не говорят о планах по запатентованной разработке.

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