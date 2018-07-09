17:18
9 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
27°C 17°C
  • вторник
    27°C 19°C
  • среда
    27°C 22°C
  • четверг
    27°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. "Грязная" Мэй. Предостережение от церкви
Вєсті Кремля
20:19, 7 июля
Вести.UA. Жир. Радикальные амбиции Ляшко. Украинская Юлия д'Арк
Вєсті.UA
18:20, 7 июля
Ваша фирма уже не ваша: как работают грязные регистраторы и можно ли положить их махинациям край
ЦРУ
09:03, 6 июля
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. Пан + Пани: первая газета "про это"
Згадати все
22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Появились детали о состоянии пострадавших после жуткой аварии на Одесской трассе

69 Читати новину українською
Появились детали о состоянии пострадавших после жуткой аварии на Одесской трассе
Появились детали о состоянии пострадавших после жуткой аварии на Одесской трассе / Фото из открытых источников

На трассе Киев-Одесса произошла смертельная авария – легковушка с пожилым водителем за рулем въехала в группу дорожников. Четырех пострадавших доставили в больницу, один из них в очень тяжелом состоянии.

Об этом сообщила корреспондентка 24 канала с места происшествия.

Читайте также: В Харьковской области электричка насмерть переехала мужчину

Напомним, что авария произошла в понедельник, 9 июля.

В настоящее время пострадавшие находятся в Васильковской районной больнице. Тяжелее травмирован парень 1996 года рождения. Ему одновременно делали операцию врачи нескольких профилей: хирург и уролог.

К операции потерпевшего пришлось стабилизировать в реанимации. Для этого приехал нейрохирург из области. Двое в травматологии, они также имеют множественные повреждения и сотрясение мозга. У одного из них был открытый перелом,
– рассказала в интервью 24 каналу главный врач Лидия Пацало.

Сейчас известно, что оперируют еще одного. А пострадавший 1986 года рождения сам проходит процедуры.

К слову, 8 июля в Киевской области произошло ужасное ДТП, в котором столкнулись две легковые машины, ни одна из них не подлежит ремонту. По предварительной информации, погиб по меньшей мере один человек.

Теги: Новости Украины Жертвы Аварии и ДТП Новости Одессы
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Танцы в Instagram: как в Иране молодые девушки ведут борьбу против религиозного мракобесия
сегодня, 17:16 Танцы в Instagram: как в Иране молодые девушки ведут борьбу против религиозного мракобесия
Іван Яковина 2
Шестерки Сурковской пропаганды снова в деле
сегодня, 17:10 Шестерки Сурковской пропаганды снова в деле
Злой Одессит 58
Пиво опередило вино: интересная статистика Instagram
6 июля, 10:00 Пиво опередило вино: интересная статистика Instagram
87
Кто виноват во взрыве миномета "Молот" и смертях солдат на учениях в Ровенской области
сегодня, 15:01 Кто виноват во взрыве миномета "Молот" и смертях солдат на учениях в Ровенской области
Юрій Бутусов 477
Звідки взялися корови у житті лідера Радикальної партії Олега Ляшка
сегодня, 13:00 Звідки взялися корови у житті лідера Радикальної партії Олега Ляшка
Христина Бердинських 182
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук