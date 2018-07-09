Появились детали о состоянии пострадавших после жуткой аварии на Одесской трассе

Об этом сообщила корреспондентка 24 канала с места происшествия.

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Напомним, что авария произошла в понедельник, 9 июля.

В настоящее время пострадавшие находятся в Васильковской районной больнице. Тяжелее травмирован парень 1996 года рождения. Ему одновременно делали операцию врачи нескольких профилей: хирург и уролог.

К операции потерпевшего пришлось стабилизировать в реанимации. Для этого приехал нейрохирург из области. Двое в травматологии, они также имеют множественные повреждения и сотрясение мозга. У одного из них был открытый перелом,

– рассказала в интервью 24 каналу главный врач Лидия Пацало.