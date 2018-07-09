Появились детали о состоянии пострадавших после жуткой аварии на Одесской трассе
На трассе Киев-Одесса произошла смертельная авария – легковушка с пожилым водителем за рулем въехала в группу дорожников. Четырех пострадавших доставили в больницу, один из них в очень тяжелом состоянии.
Об этом сообщила корреспондентка 24 канала с места происшествия.
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Напомним, что авария произошла в понедельник, 9 июля.
К операции потерпевшего пришлось стабилизировать в реанимации. Для этого приехал нейрохирург из области. Двое в травматологии, они также имеют множественные повреждения и сотрясение мозга. У одного из них был открытый перелом,
– рассказала в интервью 24 каналу главный врач Лидия Пацало.
К слову, 8 июля в Киевской области произошло ужасное ДТП, в котором столкнулись две легковые машины, ни одна из них не подлежит ремонту. По предварительной информации, погиб по меньшей мере один человек.
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