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      Появились фото "элитного" Шарика, которого пенсионерка должна была продать за коммуналку

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      Пенсионерку и собаку Шарика, которого она должна была продать за коммуналку, нашли под Кропивницким / cbn.com.ua

      В Украине уже второй день подряд обсуждают предложение депутата от "Слуги народа" Евгения Брагаря, чтобы пенсионерка продала свою собаку, чтобы оплатить коммунальные услуги. Тем временем пенсионерка из Кировоградского района Любовь Колючая и ее четвероногий друг Шарик стали настоящими звездами местных СМИ.

      В частности, к Любе наведались журналисты "Центральноукраинского бюро новостей".

      Интересно: Бро не продается, – "Нафтогаз" потроллил нардепа СН из-за заявления о коммуналке

      Любовь Колючая вместе с Шариком живут в в селе Ажамцы, что в Кропивницком районе Кировоградской области. 2 февраля к приезду журналистов у нее собрались местные жители, которые требуют извинений от народного депутата.

      Сама же пенсионерка ранее уже заявляла, что ее домашнему любимцу уже 14 лет, поэтому она даже не собирается его продавать.

      Любовь и ее пес Шарик: смотрите фото ЦБН

      Что известно о скандальном заявлении Брагаря:

      • 1 февраля в студию одного из телеканалов позвонила женщина и спросила политиков, как ей прожить на пенсию размером в 2 тысячи гривен при высоких ценах на коммунальные услуги.
      • Гостем студии был скандальный нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагар. В ответ на вопрос пенсионерки он предложил ей продать собаку "элитной породы" и заплатить за коммуналку.
      • Это заявление вызвало волну возмущения среди украинцев. В партии "Слуга народа" сразу сказали, что не поддерживают позицию Брагаря и просят прощения за его слова. Во фракции также отметили – их задачей команды является повышение уровня жизни людей.
      • После шквала критики нардеп и сам сделал новое заявление. Он отметил, что является новым человеком в политике и еще не научился отвечать на чувствительные вопросы. Политик добавил, что у него не было цели кого-то обидеть, он лишь хотел обратить внимание на случаи, когда люди, которые не нуждаются в помощи, пользуются субсидиями.
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Коммунальные услуги Мир животных Скандал Тарифы Тарифы на газ Слуга народа
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