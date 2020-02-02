Появились фото "элитного" Шарика, которого пенсионерка должна была продать за коммуналку

В Украине уже второй день подряд обсуждают предложение депутата от "Слуги народа" Евгения Брагаря, чтобы пенсионерка продала свою собаку, чтобы оплатить коммунальные услуги. Тем временем пенсионерка из Кировоградского района Любовь Колючая и ее четвероногий друг Шарик стали настоящими звездами местных СМИ.

В частности, к Любе наведались журналисты "Центральноукраинского бюро новостей".

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Любовь Колючая вместе с Шариком живут в в селе Ажамцы, что в Кропивницком районе Кировоградской области. 2 февраля к приезду журналистов у нее собрались местные жители, которые требуют извинений от народного депутата.

Сама же пенсионерка ранее уже заявляла, что ее домашнему любимцу уже 14 лет, поэтому она даже не собирается его продавать.

Любовь и ее пес Шарик: смотрите фото ЦБН

Что известно о скандальном заявлении Брагаря: