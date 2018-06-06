Появились фото кнопочного смартфона BlackBerry Key2
Уже на этой неделе, 7 июня, состоится презентация нового смартфона BlackBerry. И еще до официального анонса в сети появились изображения смартфона BlackBerry Key2.
Фото обнародовал известный инсайдер Эван Блесс.
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Новый смартфон BlackBerry Key2 выглядит как доработанная версия Key One. Устройство имеет аппаратную клавиатуру. На задней панели размещена двойная камера.
Как известно, оригинальная модель Key One имела дисплей, диагональю 4,5 дюйма и процессор Snapdragon 625. По слухам, BlackBerry Key2 будет иметь такой же дисплей. При этом он будет работать на более производительном процессоре Snapdragon 660.
Источник: 24 Канал
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