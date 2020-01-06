Появились фото подозреваемых в жестоком убийстве двух девушек в Киеве в новогоднюю ночь

В субботу, 4 января, Украину всколыхнула новость о киевлянке, которая, придя принимать арендованную на Новый год квартиру, нашла в шкафу трупы двух девушек. Полиция сразу же занялась установлением подозреваемых в убийстве и их поисками, а впоследствии фото вероятных подозреваемых опубликовали в сети.

В убийстве девушек подозревают 34-летнего волынянина и 19-летнюю девушку из Кировоградщины, сообщает "Киев оперативный".

К слову: На балконе в шкафу нашли двух убитых девушек, квартиру арендовали на Новый год: фото 18+

Сергей Ксендзик, 34 года. Родился в Ковельском районе Волынской области. Ранее был неоднократно судим.



Сергей Ксендзик

Елизавета Бершацкая, 19 лет. Родилась в Добровеличковском районе Кировоградской области.



Елизавета Бершацкая

Их обоих разыскивает полиция. В случае если будет известна какая-либо информация о месте их пребывания, необходимо сразу обращаться на горячую линию 102.

Что известно об убийстве девушек на Подоле

Парень арендовал квартиру 31 декабря для празднования Нового года, 4 января он должен был сдать квартиру хозяйке. Якобы 3 января он написал смс, в котором сообщил, что планирует съехать раньше.

4 января хозяйка пришла принимать квартиру. Примерно в 16:20 она позвонила в полицию, потому что обнаружила двух мертвых людей на балконе.

Погибшие – девушки 16 и 19 лет, об исчезновении которых писали 2 января (вышли в магазин в районе Дорогожичей, и больше на связь не выходили). В СМИ писали, что это Мария Камынина и Ева Лысенко.