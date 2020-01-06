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      Появились фото подозреваемых в жестоком убийстве двух девушек в Киеве в новогоднюю ночь

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      Полиция разыскивает двух подозреваемых в убийстве юных девушек в Киеве / ukrinform.ua

      В субботу, 4 января, Украину всколыхнула новость о киевлянке, которая, придя принимать арендованную на Новый год квартиру, нашла в шкафу трупы двух девушек. Полиция сразу же занялась установлением подозреваемых в убийстве и их поисками, а впоследствии фото вероятных подозреваемых опубликовали в сети.

      В убийстве девушек подозревают 34-летнего волынянина и 19-летнюю девушку из Кировоградщины, сообщает "Киев оперативный".

      К слову: На балконе в шкафу нашли двух убитых девушек, квартиру арендовали на Новый год: фото 18+

      • Сергей Ксендзик, 34 года. Родился в Ковельском районе Волынской области. Ранее был неоднократно судим.

      Ксьондзик Сергій
      Сергей Ксендзик

      • Елизавета Бершацкая, 19 лет. Родилась в Добровеличковском районе Кировоградской области.

      Єлизавета Бершацька
      Елизавета Бершацкая

      Их обоих разыскивает полиция. В случае если будет известна какая-либо информация о месте их пребывания, необходимо сразу обращаться на горячую линию 102.

      Что известно об убийстве девушек на Подоле

      Парень арендовал квартиру 31 декабря для празднования Нового года, 4 января он должен был сдать квартиру хозяйке. Якобы 3 января он написал смс, в котором сообщил, что планирует съехать раньше.

      4 января хозяйка пришла принимать квартиру. Примерно в 16:20 она позвонила в полицию, потому что обнаружила двух мертвых людей на балконе.

      Погибшие – девушки 16 и 19 лет, об исчезновении которых писали 2 января (вышли в магазин в районе Дорогожичей, и больше на связь не выходили). В СМИ писали, что это Мария Камынина и Ева Лысенко.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости Киева Убийство Полиция
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