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Появились фото со свадьбы героев Меган Маркл и Патрика Джей Адамса из "Форс-мажоров"

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Меган Маркл
Меган Маркл / Daily Express

Пока все в ожидании свадьбы актрисы Меган Маркл и принца Гарри, которая состоится 19 мая этого года, в сети показали кадры бракосочетания героев Маркл и Патрика Джей Адамса из сериала "Форс-мажоры".

25 апреля состоится премьера двухчасовой финальной серии седьмого сезона сериала, в которой герои Маркл (Рейчел) и Патрик Джей Адамс (Майк) сыграют свадьбу. А издание Entertainment Weekly выложило первые кадры из этого эпизода.

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По словам автора шоу Аарона Корша, он доволен именно таким финалом.

"Я очень доволен таким результатом. Хорошо, что их герои уйдут именно так", – отметил он.

Стоит добавить, что поклонники "Форс-мажоров" ждали этого момента несколько лет, поскольку Майк сделал предложение руки и сердца Рейчел в четвертом сезоне, а в пятом пара практически поженилась, но в итоге решили перенести свадьбу до тех пор, пока Майк не выйдет из тюрьмы.

Напомним, в сериале "Форс-мажоры" Меган Маркл заменит Кэтрин Хейгл, известная по сериалу "Анатомия страсти" и фильмам "День святого Валентина", "Старый новый год", "Немножко беременна".

Сериал "Форс-мажоры" (Suits) – американский комедийно-драматический телесериал. Дебютный эпизод вышел 23 июня 2011 года Только в США зрителями первого сезона стали 6,3 миллиона человек. 11 августа 2011 года сериал был продлен на второй сезон, состоящий из 16 серий. Сейчас сериал состоит из 7 сезонов.

Теги: LifeStyle Кино Меган Маркл
Источник: 24 Канал
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