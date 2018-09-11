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Появились неожиданные детали о погибшем в Киеве военном-иностранце

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Бари Бонен – военный-иностранец, которого нашли мертвым в Киеве
Бари Бонен – военный-иностранец, которого нашли мертвым в Киеве / Facebook

Стала известна дополнительная информация об иностранном военном, который накануне был найден мертвым в Киеве.

10 сентября появилась информация, что в Киеве нашли мертвым военного-иностранца и он, якобы, был инструктором в Национальной гвардии Украины.

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Журналист Юрий Бутусов владеет информацией о том, что погибшего звали Бари Бонен и он был гражданином Израиля.

Мужчину нашли мертвым в квартире в Киеве, где он проживал, поскольку долгое время жил и работал в Украине.

Был награжден за волонтерскую деятельность медалью одной из общественных организаций. Первоначальная информация о гибели в Киеве иностранца, инструктора Национальной гвардии оказалась ошибочной,
– написал Бутусов в своем Facebook.

Журналист приводит сообщение, которое примерно в 6 утра понедельника было опубликовано на Facebook-странице пользователя с именем Бари Бонен. По содержанию оно похоже на предсмертную записку.

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"Я разбит душой, и я не открыл это для большинства из вас. Я больше не могу терпеть этот внутренний боль ... Я просто хочу попрощаться со всеми людьми, с которыми имею честь быть знакомыми и быть близкими в моей жизни... И просить прощения у тех, кого я обидел или кто пострадал от моих поступков... пожалуйста, помните меня как хорошего человека, который делал много и в основном добрые дела в своей жизни...", – говорится в сообщении, под которым опубликована фотография мужчины.

Військовий іноземець Барі Бонен Київ
Военного-иностранца Бари Бонена нашли мертвым в Киеве

Бутусов отмечает, что по данным его источников, в последнее время Бари Бонен вел страницу общественной организации "Грузинский легион" и вел активную волонтерскую деятельность.

Люди, которые знали его лично, рассказывают, что он помогал украинским военным.

Рядом с телом Бари полиция обнаружила стартовый пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами.

На Facebook-странице пользователя с именем Бари Бонен есть немало фото, где он одет в военную форму, на которой есть нашивка с надписью "Инструктор".

Барі Бонен Інструктор Ізраїль
В Facebook Бари Бонена немало фото в военной форме

Теги: Новости Украины Новости Киева Расследования Новости Израиля Вооруженные Силы Украины Нацгвардія Криминальные новости
Источник: 24 Канал
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