Появились новые данные о владельце авто, из-за взрыва которого пострадали дети

В полиции рассказали о владельце "Волги", в результате взрыва которой в Киеве серьезно пострадали дети. Также, по словам правоохранителей, одной из версий взрыва является теракт, а взрывное устройство в авто мог заложить не собственник, а другое лицо.

Накануне в Святошинском районе Киева в старом автомобиле "Волга" произошел взрыв, в результате чего четыре ребенка получили ранения, их госпитализировали. Сейчас двое из них находятся в тяжелом состоянии.

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Как отметил министр внутренних дел Арсен Аваков, владельца машины задержали в Ровненской области, куда он уехал накануне взрыва. Как предполагает министр, он мог заминировать транспортное средство после предыдущего проникновения в машину.

По словам начальника Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве Андрея Крищенко, сейчас мужчине никаких подозрений не объявляли, но с ним работает следователь в одном из райуправлений Киева.

"Он является офицером запаса и принимал участие в АТО — участник боевых действий", – добавил Крищенко во время брифинга в Киеве.

В то же время главный милиционер столицы подчеркнул, что одной из версий взрыва является теракт. Также он утверждает, что на месте взрыва было найдено несколько фрагментов гранаты РГД-5.

Не исключил Крищенко и то, что взрывное устройство могло заложить в авто другое лицо, а не владелец.

Напомним, что 10 июня утром в Сумах неизвестный в балаклаве забежал в развлекательное заведение "Луна" и взорвал там гранату Ф1, бросив ее под ноги посетителям. В результате 8 человек попали в больницу.