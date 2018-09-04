Появились новые детали о смартфоне Xiaomi Mi Mix 3

Вслед за недавним официальным анонсом смартфона Xiaomi Mi Mix 3 в сети появились новые подробности об устройстве. Президент Xiaomi Лин Бин опубликовал новые фото смартфона, а также в сети опубликовали видео с демонстрацией рабочего образца Mi Mix 3.

Об этом сообщает Gizmochina.

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На фотографии можно увидеть Mi Mix 3 с минимальными рамками вокруг экрана, но самое интересное на этом фото находится в правом верхнем углу экрана. Данное устройство подключено к мобильной сети пятого поколения. На фоне видно, что Xiaomi тестирует смартфон на популярной для 5G полосе частот 20 МГц (band N78).



Xiaomi тестирует смартфон с поддержкой 5G

Будет ли релизная версия Mi Mix 3 поддерживать 5G, или эта функция есть только в тестовом образце – пока не известно. Не исключено, что это будет первый смартфон с поддержкой сетей пятого поколения.

Кроме того, в сети появилось видео, на котором наглядно демонстрируют механизм открытия Mi Mix 3. Смартфон будет выполнен в форм-факторе слайдера, где можно будет опускать экран вниз, чтобы получить доступ к фронтальной камере. Это позволило максимально уменьшить рамки вокруг экрана, но на видео заметно, что нижняя рамка все же немного толще, чем другие.

Демонстрация рабочего прототипа Xiaomi Mi Mix 3 – смотрите видео

Отметим, что официальная презентация Xiaomi Mi Mix 3 запланирована на 15 сентября.

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