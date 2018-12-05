Появились новые детали смерти 18-летнего российского футболиста, который замерз в Москве

У погибшего полузащитника московского "Локомотива" Алексея Ломакина и его друга Ивана произошел конфликт с таксистом незадолго до исчезновения игрока.

Как сообщает сайт телеканала "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, об этом друг футболиста Иван рассказал во время допроса.

Читайте также: Ушел из жизни легендарный защитник "Карпат" Иван Герег

В частности, по его словам, они с Ломакиным отдыхали у него дома, пока не было родителей. После этого они решили поехать домой к игроку "Локомотива" и по дороге поссорились с таксистом. Тот высадил пассажиров в районе Борисовских прудов, где впоследствии было найдено тело Ломакина.

Иван рассказал, что после того, как их с Ломакиным высадили, он потерял игрока, а позже вернулся в машину и уехал домой. Следователи намерены вызвать на допрос таксиста, который вез футболиста незадолго до исчезновения.

Напомним, что в России нашли мертвым 18-летнего футболиста московского "Локомотива" Алексея Ломакина. Он замерз в одном из районов Москвы.