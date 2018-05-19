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Появились первые фото Меган Маркл перед церемонией венчания

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Появились первые фото Меган Маркл перед церемонией венчания

Сегодня, 19 мая, в Виндзорском дворце состоится венчание принца Гарри и Меган Маркл. Весь мир затаил дыхание и ждет выход невесты.

Сейчас в сети появились первые снимки невесты, которая в сопровождении своей матери прибыла в часовню Святого Георгия.

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На снимках видна корона Меган Маркл и ее фата. Звезда счастливо улыбается из автомобиля и машет рукой британцам.

Напомним, что венчание принца Гарри и Меган Маркл состоится в Виндзорском замке. Начнется церемония в 12:00 по местному времени (14 часов по киевскому времени).

Последнюю предбрачный ночь молодожены провели отдельно. Невеста ночевала в гостинице с матерью, а принц Гарри провел вечер в компании брата принца Уильяма. Для 36-летней Меган Маркл это будет второй брак. Чтобы стать частью королевской семьи она сменила американское гражданство на британское и поменяла вероисповедание.

Интересно, что к алтарю Маркл поведет отец Гарри принц Чарльз. Родной отец невесты отказался приехать на свадьбу дочери из-за ряда скандалов. Шафером же Гарри будет его брат Уильям.

В Лондоне еще за неделю до церемонии началась свадебная лихорадка. В британскую столицу прибыли тысячи туристов. Магазины запустили отдельную линейку сувениров по случаю монаршей свадьбы, а самые ярые поклонники королевской семьи еще за несколько дней занимали места у Виндзорского замка, чтобы воочию увидеть церемонию. Действо также будут транслировать по телевидению и на YouTube.

Теги: Свадьба принца Гарри и Меган Маркл Меган Маркл Королівська сім'я LifeStyle Королевская свадьба
Источник: 24 Канал
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