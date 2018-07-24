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Появились первые фото со съемок фильма с Леонардо Ди Каприо и Бредом Питтом

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Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт на съемках фильма "Однажды в Голливуде"
Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт на съемках фильма "Однажды в Голливуде" / Daily Mail

В США продолжаются съемки нового фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", в котором главные роли исполняют Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо.

В сети появились первые кадры со съемочной процесса. Брэд и Леонардо выглядели фантастически в ретро образах, когда исполняли свои роли на улицах Лос-Анджелеса, пишет Daily Mail.

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В фильме 43-летний Ди Каприо исполнит роль звезды вестернов Рика Далтона, а 54-летний Питт – его дублера Клиффа Бута.

Бред Питт на съемках фильма "Однажды в Голливуде"

Бред Питт

Леонардо Ди Каприо на съемках фильма "Однажды в Голливуде"

Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт

Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Квентин Тарантино

Квентин Тарантино

События "Однажды в Голливуде" разворачиваются в Лос-Анджелесе в 70-х годах на фоне убийства актрисы Шэрон Тейт преступной группой маньяка Чарльза Мэнсона. Премьера фильма запланирована на август 2019 года.

Источник: Daily Mail
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