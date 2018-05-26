Появились первые фото со свадьбы 57-летнего Хью Гранта

Известный британский актер Хью Грант, который имеет миллионы поклонниц во всем мире, в возрасте 57 лет впервые решил жениться. Избранницей знаменитости стала 39-летняя шведский телепродюсер Анна Эберштейн.

Новость об узаконивании отношений Хью Гранта и Анны Эберштейн стало приятной неожиданностью, ведь пара давно живет вместе и воспитывает троих детей. Об этом сообщает The Sun.

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Сейчас же в сети появились первые фото со звездной свадьбы. Невеста отказалась от пышного белого платья, отдав предпочтение светлой мини-юбке и голубой рубашке. Также Анна Эберштейн не надела белую фату и сплела волосы в будничную прическу. Босоножки на удобной танкетке завершили свадебный образ жены Хью Гранта.



Анна Эберштейн – жена Хью Гранта

Зато актер выбрал для церемонии венчания классический костюм и рубашку. Элегантный образ Хью Грант завершил стильным галстуком. Церемония состоялась в кругу самых близких друзей и родственников пары. Также на венчание Хью Гранта и Анны Эберштейн пришли их 3 детей.

Они оба выглядели довольными, улыбались прохожим, смеялись с детьми,

– рассказали очевидцы церемонии.



Новоиспеченная супружеская пара Грантов

Хью Грант впервые женился

Как и в одежде, пара разошлась во мнении относительно обручальных колец. Анна Эберштейн выбрала классический золотой перстень, а вот Хью Грант отдал предпочтение серебряному украшению необычной формы.

Все фото – The Sun

Кто такой Хью Грант?



Актер, известный широкой публике своими ролями в фильмах "Четыре свадьбы и одни похороны", "Ноттинг-Хилл", "Дневник Бриджит Джонс", "Реальная любовь". В целом Хью Грант является счастливым отцом 5 детей: 2 отпрысков от предыдущих отношений с актрисой китайского происхождения Тинглан Хонг.