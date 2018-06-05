Появились подробности о задержании за рулем пьяного брата Зайцевой

В полиции сообщили подробности задержания за нетрезвое вождение брата Елены Зайцевой, которая в октябре 2017 совершила смертельное ДТП в Харькове.

Накануне в СМИ появилась информация, что в ночь на 4 июня за управление автомобилем в нетрезвом состоянии полиция в Харькове задержала брата Елены Зайцевой Василия.

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Как информирует местное издание 057.com со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Харькова, инцидент произошел примерно в 22:50, 3 июня, на улице Ляпунова.

Патрульные заметили автомобиль BMW, не по правилам припаркованного на тротуаре.



Автомобиль брата Зайцевой был неправильно припаркован на тротуаре

В полиции уточнили, что во время общения с водителем, у него обнаружили очевидные признаки алкогольного опьянения.

От прохождения теста на алкотестере он отказался.

На него составили протокол за вождение транспортного средства в нетрезвом состоянии.

Напомним, 18 октября 2017 года на улице Сумской в Харькове произошла смертельная ДТП с участием автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg. В результате аварии на месте погибли 6 человек. Автомобилем Lexus управляла 20-летняя Елена Зайцева, которую суд взял под арест, водителем Volkswagen Touareg был Геннадий Дронов, которого суд взял под стражу.