Появились подробности смертельного расстрела кавказцев в Харькове

В результате стрельбы возле одного из ресторанов в Харькове получили ранения два человека, которым было 32 и 38 лет, однако один из них впоследствии умер, между тем нападавшие с места инцидента скрылись, бросив оружие.

Ранее сообщалось, что вечером 30 марта в Харькове возле одного из ресторанов неизвестные из автомата расстреляли группу кавказцев, в результате чего один человек погиб и еще один получил ранения.

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Как известила пресс-служба Нацполиции области, после стрельбы двое мужчин 32 и 38 лет с огнестрельными ранениями были доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи, однако медики констатировали смерть одного из пострадавших.

Предварительной проверкой установлено, что 29 марта 2018 года в одном из ресторанов на пересечении улицы Ньютона и проспекта Льва Ландау отдыхала группа людей в количестве примерно 10 человек. Когда они вышли из развлекательного заведения, к компании неожиданно подошли несколько неизвестных, которые открыли стрельбу из оружия. В результате один из мужчин получил огнестрельное ранение головы, другой – бедра. Также пулями поврежден автомобиль Toyota. Нападавшие с места происшествия скрылись, бросив оружие. В городе была срочно введена полицейская операция "Сирена",

– добавляют правоохранители.



Когда группа из 10 человек вышла из развлекательного заведения, к ним подошли неизвестные и начали стрелять

По информации харьковского ресурса​ NewsRoom, один из мужчин официально нигде не работал, а второй был связан с торговлей на рынке "Барабашово".

Добавим, что сейчас продолжается досудебное расследование по факту умышленного убийства. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

Кроме того, полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и лиц, причастных к нему.