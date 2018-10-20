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      Появились последние фото Марины Поплавской за день до гибели в ДТП

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      Марина Поплавская погибла в ДТП: последние фото звезды "Дизель Шоу"
      Марина Поплавская погибла в ДТП: последние фото звезды "Дизель Шоу" / Фото из свободных сетей

      В сети опубликованы последние фото звезды '' Дизель Шоу '' Марины Поплавской, которая 20 октября погибла в ДТП на Киевщине. Фото были сделаны за день до трагедии, 19 октября.

      Соответствующие снимки опубликовал "Обозреватель".

      24 канал сообщал, что 20 октября утром в Киевской области автобус с актерами "Дизель Шоу" столкнулся с фургоном. В результате ДТП погибла звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская.

      Впоследствии стало известно, что в аварии также пострадали актеры "Дизель Шоу" Яна Глущенко и Егор Крутоголов. Они были доставлены в больницу.

      Читайте также: В Поплавской не было шансов выжить: появилось новое видео с места ДТП (18+)

      В пятницу, 19 октября, во Львове состоялся последний концерт "Дизель Шоу" с участием Марины Поплавской. Концерт стартовал в 20:00 в помещении цирка. Шоу сняли на фото и на этих снимках Поплавская имеет, как всегда, положительный, улыбающийся вид. Она танцевала и исполняла роли в сценках с другими коллегами из "Дизель Шоу", ничто не предвещало беды.

      Марина Поплавська

      Марина Поплавская на последнем фото крайняя слева

      К слову, с 25 по 29 октября актеры "Дизель Шоу" должны были дать 5 концертов в Германии, а с 5 ноября у них был запланирован месячный тур по Украине.

      Читайте также: Гибель Марины Поплавской: последний выпуск "Дизель Шоу" с участием актрисы

      Дизель Шоу Марина Поплавська ДТП

      Последнее выступление "Дизель Шоу" с участием Поплавской

      Поплавська
      Поплавская участвует в сценке с коллегами из "Дизель Шоу" на концерте во Львове

      Марина Поплавська загинула

      Последнее фото Поплавской перед аварией

      Кто такая Марина Поплавская?
      Актриса программ "Дизель Шоу", "На троих", "DIZEL утро", певица, популярная ведущая, редактор украинской ассоциации КВН. Была капитаном команды КВН "Девчонки из Житомира". Также работала учительницей украинского языка и литературы в школе.

      Теги: Новости Украины Жертвы LifeStyle Аварии и ДТП Потери ДТП с актерами Дизель Шоу Новости Львова Концерты
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 20 октября
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