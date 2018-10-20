В сети опубликованы последние фото звезды '' Дизель Шоу '' Марины Поплавской, которая 20 октября погибла в ДТП на Киевщине. Фото были сделаны за день до трагедии, 19 октября.

Соответствующие снимки опубликовал "Обозреватель".

24 канал сообщал, что 20 октября утром в Киевской области автобус с актерами "Дизель Шоу" столкнулся с фургоном. В результате ДТП погибла звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская.

Впоследствии стало известно, что в аварии также пострадали актеры "Дизель Шоу" Яна Глущенко и Егор Крутоголов. Они были доставлены в больницу.

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В пятницу, 19 октября, во Львове состоялся последний концерт "Дизель Шоу" с участием Марины Поплавской. Концерт стартовал в 20:00 в помещении цирка. Шоу сняли на фото и на этих снимках Поплавская имеет, как всегда, положительный, улыбающийся вид. Она танцевала и исполняла роли в сценках с другими коллегами из "Дизель Шоу", ничто не предвещало беды.

Марина Поплавская на последнем фото крайняя слева

К слову, с 25 по 29 октября актеры "Дизель Шоу" должны были дать 5 концертов в Германии, а с 5 ноября у них был запланирован месячный тур по Украине.

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Последнее выступление "Дизель Шоу" с участием Поплавской



Поплавская участвует в сценке с коллегами из "Дизель Шоу" на концерте во Львове

Последнее фото Поплавской перед аварией

Кто такая Марина Поплавская?

Актриса программ "Дизель Шоу", "На троих", "DIZEL утро", певица, популярная ведущая, редактор украинской ассоциации КВН. Была капитаном команды КВН "Девчонки из Житомира". Также работала учительницей украинского языка и литературы в школе.