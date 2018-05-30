Появились реальные фото смартфона Xiaomi Mi 8 и фитнес-трекера Mi Band 3

Накануне большой конфессии, организуемой компанией Xiaomi, в сети появились реальные фото продуктов, которые представят 31 мая. В частности, показали снимки с флагманским смартфоном Xiaomi Mi 8, а также долгожданным фитнес-трекером Mi Band 3.

Об этом пишет prostotech.com.

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Свежие фото Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 8 представят уже завтра

На снимке показаны смартфоны Mi 8, Mi 8 SE, что, собственно, и доказывает существование сразу двух моделей. Правда, по слухам, Mi 8 SE не будет поддерживать 3D-технологию распознавания лиц, как Mi 8.

Кроме того, появилось фото Mi Band 3 и его розничной коробки. Правда снимок не проливает свет на наполнение этого гаджета, однако можно разглядеть дизайн.



На фото можно рассмотреть дизайн Mi Band 3