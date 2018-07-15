Появились реальные фото смартфона Xiaomi Mi Max 3 за несколько дней до презентации

Уже 19 июля состоится официальное представление нового смартфона от Xiaomi – Mi Max 3. Это устройство станет первым из серии с полноэкранным форматом и двойной камерой.

За несколько дней до презентации в сети появился рекламный постер Mi Max 3 и снимок коробки, сообщает mysmartprice.com.

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На постере изображена лицевая панель смарфтона. Внизу и вверху экрана есть узкие рамки, расположена фронтальная камера, динамик и датчики. На рекламном постере внимание обращено на размер устройства – диагональ смартфона 6,9 дюймов, в частности обращают внимание пользователей, что это удобно для навигации.

Рекламное фото Xiaomi Mi Max 3

Кроме того, новинка получит двойную основную камеру с датчиками 12 + 5 Мп. Также устройство получит мощную батарею емкостью 5500 мАч.

Коробка Xiaomi Mi Max 3

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