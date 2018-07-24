Появились страшные фото ДТП в Одесской области, в которой погибли отец и сын
В понедельник, 23 июля, около двенадцати часов ночи в Ивановском районе, Одесской области, произошло ДТП с участием "КамАЗа" и "Фольксвагена". В полиции обнародовали фото с места смертельной аварии.
Как ранее сообщал 24 канал, "Фольксваген" с "Фордом" на прицепе, двигаясь в сторону Киева, столкнулся с "КамАЗом", который возвращал из Ивановки в сторону Одессы. 46-летний водитель "Фольксвагена" погиб сразу, а его 25-летний сын – в больнице.
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Фото с места ДТП
Источник: 24 Канал
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