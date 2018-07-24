Появились страшные фото ДТП в Одесской области, в которой погибли отец и сын

В ДТП в Одесской области погибли отец и сын / Фото пресс-службы полиции

В понедельник, 23 июля, около двенадцати часов ночи в Ивановском районе, Одесской области, произошло ДТП с участием "КамАЗа" и "Фольксвагена". В полиции обнародовали фото с места смертельной аварии.