Появились "живые" фото загадочного смартфона Moto G6 Plus

В сети появились "живые" фотографии еще неанонсированного смартфона Moto G6 Plus. Правда действительно ли на снимках новинка от Motorola неизвестно.

Об этом пишет gizmochina.



На фото изображен смартфон с каплевидным вырезом вверху. В разделе настроек "Об устройстве" видно название Moto G6 Plus.

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Также, как свидетельствует фото, устройство должно поддерживать функциональность dualSIM.



Задняя крышка выполнена в красном цвете, вероятно сделана из стекла. Двойная основная камера размещена на фирменном кругу. Там можно видеть двойную светодиодную вспышка. Сканер отпечатков пальцев расположен ниже вспышки в логотипе Moto.

Так может выглядеть Moto G6 Plus



Вероятно, это устройство готовят для замены Moto G5S Plus. Однако, официальной информации о будущей новинке пока нет.

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