В центре Днепра 24 апреля неизвестный выстрелил в мужчину. В сети уже опубликовали видео стрельбы.

Подробности стрельбы

На видео видно, что нападающий несколько раз стрелял в мужчину. Сначала он выстрелил в автомобиль жертвы.

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Трагедия случилась сразу после того, как мужчина зашел в автомобиль и сел за руль. Внезапно выбежал неизвестный в черной кофте и капюшоне и выстрелил в водителя.

Пострадавший вышел из машины и побежал в противоположном направлении к колеи. Впоследствии он взялся руками за сердце и упал. К жертве подбежал нападающий и выстрелил в упор.

Смотрите видео расстрела мужчины в Днепре:​

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