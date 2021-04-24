Появилось видео момента расстрела мужчины в Днепре 18+
В центре Днепра 24 апреля неизвестный выстрелил в мужчину. В сети уже опубликовали видео стрельбы.
Источник:телеграм-канал "Сегодня"
Подробности стрельбы
На видео видно, что нападающий несколько раз стрелял в мужчину. Сначала он выстрелил в автомобиль жертвы.
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Трагедия случилась сразу после того, как мужчина зашел в автомобиль и сел за руль. Внезапно выбежал неизвестный в черной кофте и капюшоне и выстрелил в водителя.
Пострадавший вышел из машины и побежал в противоположном направлении к колеи. Впоследствии он взялся руками за сердце и упал. К жертве подбежал нападающий и выстрелил в упор.
Смотрите видео расстрела мужчины в Днепре:
Нападающий дважды выстрелил в мужчину: видео
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