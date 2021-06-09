Предварительно известно, что инцидент произошел ориентировочно в 21:53. После взрыва вызвали полицию и медиков.
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Взрыв прогремел после конфликта между мужчинами
В телеграм-канале "Х**вый Харьков" появилось видео, на котором видно, что именно случилось перед взрывом. В частности – между двумя мужчинами произошел конфликт. Более того, один из них ударил другого. После этого слышен взрыв, прогремевший сразу возле киосков. Далее сработала сигнализация в одном из авто неподалеку.
Момент взрыва гранаты в Харькове на Гагарина: смотрите видео
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Предварительно известно, что мужчина бросил гранату. Его уже задержала полиция.
Взрыв в Харькове: коротко
- На улице Гагарина в Харькове 8 июня прогремел взрыв.
- В результате пострадали 3 человека.
- Предварительно известно, что у них легкие телесные повреждения.
- Ранее также сообщалось, что несколько человек с осколочными ранениями после взрыва побежали в супермаркет "Таврия" и звали на помощь.
- Из-за взрыва также пострадали авто.