Появилось еще одно видео избиения депутата Мустафы Найема

В сети опубликовали новое видео избиения народного депутата Мустафы Найема. Камера наблюдения зафиксировала, как нападавший – мужчина в красной рубашке – набросился на Мустафу и между ними началась потасовка.

Далее оба упали на дорогу, но мужчина в рубашке быстро встал и побежал.

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Нападавший похож на одного из подозреваемых в избиении нардепа – Умолта Тэмер-Булатова.

Смотрите видео этой драки с камеры наблюдения

Отметим, 30 апреля во время конфликта возле Бессарабского рынка в Киеве группа злоумышленников напала на нардепа Найема, ему сломали челюсть. Трех человек правоохранители задержали по "горячим следам", еще один бежал и полетел в Баку через 2 часа после схватки. И именно ему инкриминируют умышленное телесное повреждение средней тяжести.