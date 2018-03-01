Появилось решение суда относительно неявки титушки Крысина по делу Веремия

В связи с тем, что фигурант дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия во время событий Евромайдана Юрий Крысин так и не пришел на заседание апелляционного суда 1 марта, он будет принудительно доставлен.

Об этом написал бывший журналист и действующий Народный депутат Мустафа Найем в своем Twitter.

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Кроме того, народный избранник напомнил, что заседание апелляционного суда по делу Крысина перенесли на 14:00 19 марта.

"В связи с отсутствием подтверждений болезни суд принял решение о принудительном приводе подозреваемого. Исполнителем принудительного привода назначен ГУ Национальной полиции Украины в Киеве", – отметил Найем.

Заседание апелляционного суда по делу Юрия Крысина перенесли на 19 марта 14:00. В связи с отсутствием подтверждений болезни суд принял решение о принудительном приводе подозреваемого. Исполнителем принудительного привода назначено ГУ Национальной полиции Украины в г. Киеве. — Mustafa Nayyem (@mefimus) 1 березня 2018 р.

Напомним, 26 февраля в детское отделение Института сердца пришли активисты и участники АТО, чтобы посетить Крысина. В частности, они принесли ему яд и облили зеленкой.

Что известно об убийстве Веремия? Журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия убили в Киеве ночью 19 февраля 2014 года. Тогда он вместе с коллегой возвращался после работы на Майдане, где выполнял редакционное задание. На углу улиц Владимирской и Большой Житомирской в ​​Киеве на такси, в котором они ехали, напали неизвестные с бейсбольными битами и оружием, в касках, камуфляже и черных масках. Журналист скончался в больнице скорой помощи от огнестрельного ранения в живот.



Кто такой Юрий Крысин? Его считают главным ответственным за убийство журналиста, поскольку Крысин в суде признал, что во время Революции Достоинства организовывал и собирал людей, которые нападали на участников Евромайдана. В криминальных кругах его знают под кличками "Шкаф", "Шрек" или "Крыса". Прославился рейдерством и рэкетом.