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22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны

Появилось свежее фото Huawei Nova 3, которое доказывает мощные характеристики смартфона

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Появилось свежее фото Huawei Nova 3
Появилось свежее фото Huawei Nova 3 / cactusbusiness.co.uk

В интернете опубликовали новое фото смартфона от Huawei – Nova 3. Из снимка можно понять основные технические характеристики смартфона. Устройство оказалось более мощным, чем считалось ранее.

Об этом сообщает Slashleaks.

Как известно, Huawei анонсирует Nova 3 на западе 18 июля. Новинка получит двойную основную камеру с датчиками изображения разрешением 16 и 24 Мп, а также двойную фронтальную камеру на 24 и 2 Мп. Дисплей Nova 3 будет иметь диагональ экрана 6,3 дюйма.

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Устройство получит 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти. Его оснастят батареей на 3650 мА. Работать смартфон будет под управлением Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой EMUI 8.2. Также смартфтон будет поддерживать технологию графического ускорения GPU Turbo.

Huawei Nova 3
Huawei Nova 3 показали на свежем фото

 

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Теги: Huawei Смартфоны
Источник: 24 Канал
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