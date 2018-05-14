Появилось видео ДТП в Киеве, в которой водитель сбежал, оставив жену и двоих детей в авто
В сети опубликовано видео дорожно-транспортного происшествия в Киеве, когда пьяный водитель въехал в пиццерию Positano. После этого он вышел из авто и скрылся, покинув своих родных в автомобиле.
Ранее сообщалось, в понедельник, 14 мая, в Киеве на Днепровской набережной мужчина за рулем автомобиля Tojota FJ въехал в помещение пиццерии Positano.
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Виновник аварии покинул место совершения ДТП, оставив жену и двух маленьких детей в авто. Их госпитализировали с травмами и ушибами.
Автомобиль въехал в пиццерию Positano: смотрите видео:
Источник: 24 Канал
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