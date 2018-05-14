Появилось видео ДТП в Киеве, в которой водитель сбежал, оставив жену и двоих детей в авто / Скриншот

В сети опубликовано видео дорожно-транспортного происшествия в Киеве, когда пьяный водитель въехал в пиццерию Positano. После этого он вышел из авто и скрылся, покинув своих родных в автомобиле.